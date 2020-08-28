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Названы самые курьезные ситуации в ЗАГСах Москвы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы самые курьезные ситуации на свадьбах
Фото: depositphotos.com
Разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева рассказала, какие курьезные ситуации чаще всего случаются на свадьбах. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, самая популярная нештатная ситуация в ЗАГСах — отказ жениха от регистрации брака:

"Мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", — рассказала специалист.

Случается, что на свадьбу врывается бывший молодой человек невесты. Мужчины пытаются переубедить девушку, что она ошибается.
Кроме того, часто во время регистрации брака у кого-то случается инсульт. В таком случае церемония прерывается.

"У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда… Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", — поделилась Ольга Чернышева.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Караулова рассказала, как пережила измену жениха.
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