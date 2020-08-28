Названы самые курьезные ситуации на свадьбах

"У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда… Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", — поделилась Ольга Чернышева.