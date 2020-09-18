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Названы девять неопровержимых плюсов секса 

Рамблер 45 минут назад
Названы девять неопровержимых плюсов секса
Фото: depositphotos.com
Сексолог из Силезского медицинского университета Беата Врубель назвала плюсы от интима, которые доказаны учеными. Об этом сообщает Newsweek.
Она отметила, что секс помогает справиться со стрессом. Ученые из Цюрихского университета проанализировали анализы гормонов людей и выяснили, что у тех, кто чаще физически близок с партнером, уровень гормона стресса, кортизола, ниже.
Занятия любовью являются мощным инструментом для выстраивания отношений с партнером. Дело в том, что при половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие со второй половинкой.

"В процесс интимного сближения могут входить улыбка, эротический разговор, массаж, поглаживания, ласки, все, что доставляет нам удовольствие", — заявила Врубель.

Секс делает человека менее восприимчивым к инфекциям и повышает уровень антител в организме. Исследователи Университета Уилкс провели анализ и выяснили, что один интимный контакт в неделю повышает уровень иммуноглобулина А (IgA) на 30 процентов.
Интим задействует различные мышцы, в том числе тазовое дно. В будущем и партнер и партнерша смогут избежать недержания и запоров.
Среди других плюсов секса оказались укрепление иммунитета, положительное влияние на сердце, сжигание калорий, улучшение качества сна и работы мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему полезно стонать во время секса.
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