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Названы главные ошибки женщин в отношениях 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы главные ошибки женщин в отношениях
Фото: depositphotos.com
Креативный редактор блога «Будь мужиком» Владимир Баранов рассказал, какие ошибки чаще всего совершают женщины в отношениях с мужчинами. Его слова приводит "Пятый канал".
По мнению Владимира Баранова, женщинам нужно придерживаться определенной линии поведения. Те, кто "капают на мозги", ничего хорошего этим не добьются. Такой метод не работает по отношению к мужчинам уже очень давно, поэтому лучше забыть про постоянное высказывание своих претензий.

"Самое главное, что может сделать женщина — это не пилить", — считает редактор блога.

Еще одна распространенная ошибка, по словам Баранова, — принимать мужчину у себя. Так женщины отбивают у партнера желание работать на благо семьи и нести ответственность за совместное проживание.
Кроме того, Владимир Баранов посоветовал замужним девушкам не спорить с мужчиной о том, за кого голосовать, где жить и в какого верить Бога. Также не стоит жалеть своего партнера и "слушать нытье".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как с первого взгляда вычислить породистую женщину.
Видео дня. Простые способы избавиться от седых волос
Женский форум
Любовь , Владимир Баранов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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