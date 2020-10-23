Стал известен способ сохранить квартиру при разводе

Юрист рассказала, как можно сохранить квартиру при разводе. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай назвала способ оставить недвижимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметила, что квартира остается, если один из членов семьи может доказать, что недвижимость является личным имуществом. Таковым признается все, что было нажито до брака. Это значит, что, если у одного из супругов квартира была в собственности до брака, второй не может на нее претендовать.

Совместно нажитым имуществом нельзя назвать то, что супруг приобрел на свои собственные накопления, даже, если сделка произошла в браке.

Есть еще один случай, в котором можно сохранить квартиру. Так, если супруг купил ее с денег от продажи личного имущества. Например, если ему в наследство перешла квартира, а он продал ее и купил другую.