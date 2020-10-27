Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь 

Смотрите видео и узнайте, как изменилась в последнее время жизнь актрисы Натальи Рогожкиной. Наталья осталась вдовой с двумя сыновьями, когда в 2013 году неожиданно скончался её гражданский супруг актёр Андрей Панин. С того времени Наталья полностью погрузилась в работу и отказалась от личной жизни. Также Рогожкина старалась скрывать непубличную сторону жизни от журналистов. Но недавно появилась информация, что Наталья наконец нашла новую любовь.
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