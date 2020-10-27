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Беременность

Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как изменилась в последнее время жизнь актрисы Натальи Рогожкиной. Наталья осталась вдовой с двумя сыновьями, когда в 2013 году неожиданно скончался её гражданский супруг актёр Андрей Панин. С того времени Наталья полностью погрузилась в работу и отказалась от личной жизни. Также Рогожкина старалась скрывать непубличную сторону жизни от журналистов. Но недавно появилась информация, что Наталья наконец нашла новую любовь.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стал известен способ сохранить квартиру при разводе.
Любовь , Видео , Звёзды , Наталья Рогожкина , Андрей Панин
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