Ученые выяснили, девушки с каким телом чаще изменяют

Ученые Лидского университета провели исследование, в ходе которого они рассказали об особенностях женского тела, обладательницы которых чаще всего изменяют. Об этом сообщает издание The Sun.
Эксперты уверены, что женщины с маскулинными чертами лица способны строить долгосрочные и серьезные отношения. Также у тех, у кого размер ноги больше среднего, чаще других изменяют своим партнерам.
Также ученые ранее выяснили, что девушки с хриплым голосом обычно заводят множество романов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что составлен список изменившихся до неузнаваемости звезд.