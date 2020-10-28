Ученые выяснили, девушки с каким телом чаще изменяют

Ученые Лидского университета провели исследование, в ходе которого они рассказали об особенностях женского тела, обладательницы которых чаще всего изменяют. Об этом сообщает издание The Sun.

Эксперты уверены, что женщины с маскулинными чертами лица способны строить долгосрочные и серьезные отношения. Также у тех, у кого размер ноги больше среднего, чаще других изменяют своим партнерам.

Также ученые ранее выяснили, что девушки с хриплым голосом обычно заводят множество романов.