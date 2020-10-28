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Беременность

Ученые рассказали, девушки с каким телом чаще изменяют партнерам 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Ученые выяснили, девушки с каким телом чаще изменяют
Фото: depositphotos.com
Ученые Лидского университета провели исследование, в ходе которого они рассказали об особенностях женского тела, обладательницы которых чаще всего изменяют. Об этом сообщает издание The Sun.
Эксперты уверены, что женщины с маскулинными чертами лица способны строить долгосрочные и серьезные отношения. Также у тех, у кого размер ноги больше среднего, чаще других изменяют своим партнерам.
Также ученые ранее выяснили, что девушки с хриплым голосом обычно заводят множество романов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что составлен список изменившихся до неузнаваемости звезд.
Любовь
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