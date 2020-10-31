Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Беременность

Раскрыты главные признаки супружеской измены 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыты главные признаки супружеской измены
Фото: depositphotos.com
Директор детективного агентства Lipstick Investigations Дэвид Кинг рассказал, какие признаки могут указывать на неверность партнера. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам эксперта, первый признак — изменение поведения. Мужчина неожиданно начинает ходить в фитнес-центр, чаще бриться и пользоваться парфюмом.
Если партнер стал вдруг скрывать сообщения, установил пароли, это может быть еще одним признаком измены. Некоторые супруги специально, чтобы уйти из дома, устраивают скандалы.

"Мужчина начинает поздно приходить домой или уходить из него без своего партнера, хотя раньше он взял бы его с собой", — сказал директор детективного агентства.

Он добавил, что, как правило, подозрения женщин всегда оправданы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые выяснили, девушки с каким телом чаще изменяют.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Любовь , Дэвид Кинг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение