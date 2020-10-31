Раскрыты главные признаки супружеской измены 

Директор детективного агентства Lipstick Investigations Дэвид Кинг рассказал, какие признаки могут указывать на неверность партнера. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам эксперта, первый признак — изменение поведения. Мужчина неожиданно начинает ходить в фитнес-центр, чаще бриться и пользоваться парфюмом.

Если партнер стал вдруг скрывать сообщения, установил пароли, это может быть еще одним признаком измены. Некоторые супруги специально, чтобы уйти из дома, устраивают скандалы.

"Мужчина начинает поздно приходить домой или уходить из него без своего партнера, хотя раньше он взял бы его с собой", — сказал директор детективного агентства.

Он добавил, что, как правило, подозрения женщин всегда оправданы.