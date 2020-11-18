В Минздраве поведали о сексуальной активности россиян

Во время пандемии коронавируса в России резко увеличились продажи презервативов. По словам главного репродуктолога Минздрава Олега Аполихина, несмотря на риск заражения COVID-19, сексуальная активность граждан повысилась. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Люди в принципе не воздерживаются, даже те, кто опасается и боятся за свое здоровье, воздержания как такового нет, скорее, наоборот»,
— заявил Аполихин.
Тем временем Заведующий кафедрой урологии и андрологии МГУ Армаис Камалов подчеркнул, что повышение уровня тестостерона у мужчин повышает риск заболеваемости. При этом, по его словам, данных о влиянии COVID-19 на уровень гормона пока нет.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что разработана прививка для похудения.