Женщины вспомнили худшие комплименты в своей жизни 

«У тебя фигура порнозвезды, но лицо — недостаточно красивое», «Твои ноги потрясающие, но что случилось с остальными частями твоего тела?», «Сегодня у тебя классная укладка. Почему ты каждый день не ходишь с такой прической?», «У тебя такое красивое лицо. Ты была бы просто красоткой, если бы похудела», — вспомнили слова мужчин пользовательницы.