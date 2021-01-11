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Женщины вспомнили худшие комплименты в своей жизни 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Женщины вспомнили худшие комплименты в своей жизни
Фото: depositphotos.com
Пользовательницы Сети рассказали о самых худших комплиментах, которые они когда-либо получали. Об этом пишет Daily Mail.
Своими историями женщины поделились на платформе Whisper.

«У тебя фигура порнозвезды, но лицо — недостаточно красивое», «Твои ноги потрясающие, но что случилось с остальными частями твоего тела?», «Сегодня у тебя классная укладка. Почему ты каждый день не ходишь с такой прической?», «У тебя такое красивое лицо. Ты была бы просто красоткой, если бы похудела», — вспомнили слова мужчин пользовательницы.

Одна из девушек рассказала, что однажды получила от начальника неприятную «похвалу»:

«Ты не очень интересная, но хорошо справляешься с работой, за это я тебя благодарю».

Другую пользовательницу спутали с беременной, сказав, что у нее «сияющее лицо будущей мамы».

«Я вижу, ты похудела — у тебя уменьшилась грудь», «Не люблю девушек с короткими волосами, но ты все равно симпатичная», — вспомнили неудачные комплименты женщины.

Ранее "Рамблер" сообщал, что найдена связь между породой собаки и шансом ее хозяина на любовь.
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