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Ученые заявили, что вероятность развода зависит от пола ребенка 

Анна Арсеньева 48 минут назад
Ученые: вероятность развода зависит от пола ребенка
Фото: depositphotos.com
Ученые из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия провели исследование и выяснили, что количество разводов зависит в том числе и от пола первого ребенка. Научная работа опубликована в The Economic Journal.
Оказалось, что супруги с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с сыновьями. Особенно часто это происходит, когда девочки достигают подросткового возраста. Максимальный рост случаев разводов был отмечен по достижении ребенком 15 лет.
Ученые связали это с тем, что родители спорят по вопросам воспитания дочерей чаще, чем по поводу воспитания мальчиков. Дискуссии между супругами также вызывает то, как девочки-подростки одеваются, где работают и с кем встречаются.
Масштабное исследование началось в 1971 году. Эксперты выяснили, что к моменту совершеннолетия дочери в Нидерландах разводятся 20,48% супругов. Среди пар с детьми-сыновьями этот показатель меньше — 20,12%.
При этом риск развода с первенцем-девочкой меньше, если мужчина воспитывался вместе с сестрой.
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