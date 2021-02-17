Сябитова назвала главное условие удачного брака 

Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала, в чем секрет удачного брака. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам телесвахи, брак похож на американские горки, и одной любви недостаточно. Те, кто думает, что замужество решит их проблемы, сильно ошибаются. Как написала Сябитова, нужно перестать ждать "богатого принца" и начать готовиться к браку: