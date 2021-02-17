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Сябитова назвала главное условие удачного брака 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Сябитова назвала главное условие удачного брака
Фото: @syabitova_roza
Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала, в чем секрет удачного брака. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам телесвахи, брак похож на американские горки, и одной любви недостаточно. Те, кто думает, что замужество решит их проблемы, сильно ошибаются. Как написала Сябитова, нужно перестать ждать "богатого принца" и начать готовиться к браку:

"Первое, чему вы должны научиться, — это жить по средствам. Например, не покупать каждый год новые гаджеты, чтобы быть в тренде, с умом покупать наряды (желательно не на распродажах). И, главное, научиться копить деньги. Вдруг у будущего мужа не будет хорошо оплачиваемой работы или он ее потеряет. Вы же замуж хотите по любви, а не по расчету?"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Макеева оправдалась за избранника, оказавшегося многодетным отцом.
Видео дня. Почему супруги изменяют друг другу
Звёзды , Роза Сябитова
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