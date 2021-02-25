«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа 

В российском городе Раменское слушается дело о вымогательстве.

начались слушания по делу о вымогательстве. Но особо примечательно это дело тем, что крупную сумму денег вымогает жена у собственного супруга.

Интересно, что мужчина сейчас работает программистом в США, а его жена, чтобы получить от него деньги использовала помощь мужчин из Дагестана. Именно под их давлением он перевел с личных счетов почти один миллион долларов. Похищенные деньги до сих пор вернуть не удалось. Смотрите видео, чтобы узнать подробности дела.