«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа 

В российском городе Раменское слушается дело о вымогательстве.
начались слушания по делу о вымогательстве. Но особо примечательно это дело тем, что крупную сумму денег вымогает жена у собственного супруга.
Интересно, что мужчина сейчас работает программистом в США, а его жена, чтобы получить от него деньги использовала помощь мужчин из Дагестана. Именно под их давлением он перевел с личных счетов почти один миллион долларов. Похищенные деньги до сих пор вернуть не удалось. Смотрите видео, чтобы узнать подробности дела.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как популярная российская блогерша продала курс об идеальной семье и развелась.