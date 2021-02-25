Ещё
Далее:
Читайте также:

«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа 

Диана Товсепова 51 минуту назад
В российском городе Раменское слушается дело о вымогательстве.
начались слушания по делу о вымогательстве. Но особо примечательно это дело тем, что крупную сумму денег вымогает жена у собственного супруга.
Интересно, что мужчина сейчас работает программистом в США, а его жена, чтобы получить от него деньги использовала помощь мужчин из Дагестана. Именно под их давлением он перевел с личных счетов почти один миллион долларов. Похищенные деньги до сих пор вернуть не удалось. Смотрите видео, чтобы узнать подробности дела.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как популярная российская блогерша продала курс об идеальной семье и развелась.
Любовь , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение