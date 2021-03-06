Психологи назвали подарок на 8 марта, который подойдет всем женщинам 

Психологи назвали универсальный подарок на 8 марта. Специалисты пришли к выводу, что абсолютно всем женщинам понравится уделенное им внимание. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если уж говорить об универсальном совете, то все женщины точно ждут внимания. А вот как оно будет проявлено — зависит от каждого конкретного мужчины», — сказала заведующая патопсихологической лаборатории «клиники первого психотического эпизода» ПКБ №1 имени Алексеева Анна Подольская.

При этом эксперт подчеркнула, что женщину нужно делать счастливой всегда, а не раз в году. Если в течение года мужчина равнодушно относится к женщине, то за один день компенсировать этого не получится.

Также клинический психолог ПКБ №1 имени Алексеева Галина Леонтьева добавила, что главными мотивами в отношениях должны быть внимание, забота и теплота.

Именно поэтому поздравление с праздниками нельзя превращать в формальность.