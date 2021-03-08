10 неочевидных причин, почему мужчины влюбляются в женщин 

Что такое любовь? Наверное, у каждого найдется свой ответ на этот вопрос, и для каждого он будет правильным. Тем не менее, существует несколько научных объяснений, почему люди влюбляются друг в друга, и что именно они испытывают в этот момент.

В данной статье мы хотим поговорить о том, почему мужчины влюбляются в женщин. Некоторые причины оказались весьма неожиданными.

Схожесть с родителями

Психологи Сент-Эндрюсского университета выяснили, что нас действительно привлекают партнеры, у которых такой же цвет глаз или волос, как у наших родителей. Кроме того, будучи взрослыми, мы влюбляемся в людей того же возраста, как и те, кто окружал нас в детстве. Например, если на момент рождения девочки ее отец был старше 30-ти, впоследствии женщину будут привлекать скорее зрелые мужчины, чем ее ровесники.

«Предпочтения мужчин в возрастном диапазоне избранницы были ориентированы на возраст их матерей, но не отцов — причем, этот фактор имел значение только в длительных серьезных отношениях»,

— уверяет психолог Дэвид Перрет.

Схожесть с самим мужчиной

Неоднократно доказано, что стереотип о том, будто «противоположности притягиваются» не имеет ничего общего с действительностью. Мужчина скорее выберет ту женщину, которая будет чем-то похожа на него самого (по типу личности, интересам и т.д.), ведь так им будет проще ужиться вместе.

«Правильный» запах

Исследование, проведенное в Университете Южной Калифорнии, показало, что женщинам в период овуляции очень нравится запах футболок, которые носили мужчины с высоким уровнем тестостерона. Это объясняется инстинктами продолжения рода: большое количество тестостерона свидетельствует о хорошей генетике.

Мужчины тоже обращают внимание на запах, но отдают предпочтение тем ароматам, которые гармонируют с женщинами. Идеальным для них является запах тела после душа. А если девушка решила нанести парфюм, то он должен лишь дополнять этот аромат, быть таким же легким и чистым.

Красная одежда

Ученые из Словакии выяснили, что женщины, отдающие предпочтение одежде красного цвета, более уверены в себе, умеют флиртовать и обладают способностью подавать сексуальные сигналы для привлечения партнера. Естественно, это не может не вызывать интерес у мужчин.

Труднодоступность

Существует распространенное мнение о том, что мужчин привлекают женщины, которых «нужно добиваться», и в 2014 году ученые провели эксперимент, который подтвердил эту теорию. После серии быстрых свиданий участники исследования продемонстрировали гораздо большую заинтересованность теми девушками, которые неохотно отвечали на их вопросы и в целом вели себя очень сдержанно.

Схожесть с бывшей

Обидно, но факт: часто мужчины обращают внимание на тех девушек, которые внешне напоминают их бывших возлюбленных. Об этом свидетельствуют результаты исследования 2011 года. Многие его участники сошлись во мнении, что представители противоположного пола, чем-то похожие на их экс-партнеров, гораздо привлекательнее остальных. Примечательно, что мужчины дали более низкие оценки тем женщинам, которые были похожи на их нынешних партнерш.

Уколы красоты

Еще одно исследование показало, что женщин, прошедших процедуру введения ботокса, мужчины находили более привлекательными и здоровыми. Причем, чем больше процедур они прошли, тем более юными, красивыми и энергичными казались представителям противоположного пола.

Долгий взгляд «глаза в глаза»

Психолог Университета штата Массачусетс провел любопытный эксперимент. Он попросил незнакомых молодых людей разбиться на пары и смотреть друг другу в глаза в течение двух минут. В итоге почти все участники отметили, что за это время у них успело возникнуть влечение к человеку, стоящему напротив.

Открытость

Эксперты по языку тела едины во мнении, что «закрытые» позы (руки в карманах, сведенные плечи и т.д.) отталкивают окружающих, каким бы красивым или добрым ни был человек. Поэтому на свидании будьте увереннее и раскованнее, не бойтесь жестикулировать — это привлекает партнеров.

Близкое место жительства

В отношениях важна не только эмоциональная, но и физическая связь. Это в очередной раз подтвердили ученые Массачусетского Технологического Института. В ходе исследования они выяснили любопытный факт: чем ближе друг к другу находились комнаты студентов, тем ближе были их отношения. По мнению исследователей, причиной тому может быть «пассивное взаимодействие», которое регулярно происходило между молодыми людьми, например, случайные встречи в коридоре.