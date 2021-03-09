Увезут в тундру: как ненцы отмечают свадьбу 

Пока гости веселятся, жениху и невесте запрещено к ним присоединяться. Они должны вести себя сдержанно, не проявлять эмоций — они в тундре не приветствуются.

6/6 Пока гости веселятся, жениху и невесте запрещено к ним присоединяться. Они должны вести себя сдержанно, не проявлять эмоций — они в тундре не приветствуются.

Раньше жениху и невесте непременно нужно было съесть сердце и язык оленя. Однако на современных свадьбах они могут обойтись без поедания этих субпродуктов. Помимо шурпы, приглашенных угощают северной рыбой, соленой и малосольной. Особенно популярна нежнейшая строганина из рыбы или мяса.

5/6 Раньше жениху и невесте непременно нужно было съесть сердце и язык оленя. Однако на современных свадьбах они могут обойтись без поедания этих субпродуктов. Помимо шурпы, приглашенных угощают северной рыбой, соленой и малосольной. Особенно популярна нежнейшая строганина из рыбы или мяса.

Перед тем как войти в сакральное жилище, новобрачные проходят через обряд очищения огнем. Проходят в самом буквальном смысле — перешагивают через костер у входа в чум. И сразу после этого невеста собственноручно разводит первый огонь в своем новом доме.

4/6 Перед тем как войти в сакральное жилище, новобрачные проходят через обряд очищения огнем. Проходят в самом буквальном смысле — перешагивают через костер у входа в чум. И сразу после этого невеста собственноручно разводит первый огонь в своем новом доме.

Для ненецкой свадьбы чум — элемент обязательный. Можно обойтись без сватов, выкупа, праздничных нарядов, но без чума — никак. Он центр вселенной, символ мироустройства, и все обряды инициации, одним из которых является вступление в брак, связаны именно с ним.

3/6 Для ненецкой свадьбы чум — элемент обязательный. Можно обойтись без сватов, выкупа, праздничных нарядов, но без чума — никак. Он центр вселенной, символ мироустройства, и все обряды инициации, одним из которых является вступление в брак, связаны именно с ним.

Век назад свадебной церемонии предшествовал бы не один год сватовства и выяснения степени родства будущих супругов. Теперь всё проще: решили пожениться — назначайте день торжества.

2/6 Век назад свадебной церемонии предшествовал бы не один год сватовства и выяснения степени родства будущих супругов. Теперь всё проще: решили пожениться — назначайте день торжества.

Ненцы теперь чаще разъезжают по тундре не на оленях, а на снегоходах. Живут в городах и поселках, а не в стойбищах. С будущими женами знакомятся по интернету, а не через сватов.

1/6 Ненцы теперь чаще разъезжают по тундре не на оленях, а на снегоходах. Живут в городах и поселках, а не в стойбищах. С будущими женами знакомятся по интернету, а не через сватов.

Ненцы теперь чаще разъезжают по тундре не на оленях, а на снегоходах. Живут в городах и поселках, а не в стойбищах. С будущими женами знакомятся по интернету, а не через сватов. Однако отмечать свадьбы предпочитают так, как это делали их предки. Из этого выпуска вы узнаете, как организовать ненецкую свадьбу в полном соответствии с традициями.

Времена меняются: традиционную ненецкую свадьбу, организованную по всем канонам и правилам, теперь справляют редко. Однако и сегодня, зарегистрировавшись предварительно в ЗАГСе, многие ненцы решают отметить торжество по обычаям предков.

Конечно, не так, как это делали их прапрабабушки и прапрадедушки, а по упрощенному сценарию. И все же ключевые элементы обряда сохраняются — иначе благословения брака от духов не получить, а без него молодая семья не сможет стать счастливой.

Когда дочка училась в институте, она познакомилась с Андреем. Несколько лет они дружили, потом решили пожениться. Сказали, что созрели, чтобы завести семью и детей. Мы с мужем познакомились с родителями Андрея и все вместе решили, что хотим, чтобы свадьба была по всем правилам. Без трехэтажных тортов и кока-колы, а так, как положено. У нас много родственников в поселках, договорились с ними, что там и отметим. Я считаю, что наши предки знали, как нужно вступать в семейную жизнь, чтобы прожить до старости в мире и согласии. И мы обязаны сохранить традиции нашего народа. Те, кто им не следует, разводятся. А в нашем роду ни одного развода не было, потому что мы традиции уважаем.

Татьяна Ядне, мать невесты из Тюмени

Век назад свадебной церемонии предшествовал бы не один год сватовства и выяснения степени родства будущих супругов. Потом начались бы переговоры с родственниками о размере выкупа за невесту, подготовка приданого. Затем на особом свадебном поезде жених вез бы невесту за сотни и даже тысячи километров из другого стойбища.

У ненцев существовал строгий запрет на браки между представителями одного рода. Поэтому степень родства заранее выясняли очень тщательно. Если препятствий такого рода не было, засылали свата. Обычно им был уважаемый человек, который за несколько раундов переговоров должен был получить согласие родственников невесты. И тогда начинался торг о размере выкупа за нее. Часто использовалась очень интересная форма торга: отец невесты брал длинный деревянный посох и делал на нем зарубки, число которых соответствовало размеру выкупа. А сват, если его не устраивали условия, срезал ножом лишние зарубки. Когда стороны приходили к соглашению, посох раскалывали пополам. Одна часть хранилась до свадьбы в семье невесты, другая — у жениха.

Сергей Синельников, этнограф

Теперь всё проще: решили пожениться — назначайте день торжества. Шить особые свадебные наряды не обязательно, можно обойтись и без них. Если очень хочется подчеркнуть приверженность традициям предков, невеста может дополнить наряд особой повязкой на голову из бисера, а жених — надеть красную суконную рубаху поверх малицы из оленьих шкур. Всё, можно приглашать гостей.

Кстати, гостей на ненецкую свадьбу приглашают немного, а само торжество отмечают всего один день: жизнь в тундре всегда была суровой, устраивать многодневные празднества просто некогда. Заранее устанавливают чум, в котором поселятся на время молодые. Если жених и невеста живут в городе, то они проведут в нем всего одну ночь, а потом вернутся в современную благоустроенную квартиру. Но для тундровиков, занимающихся традиционными промыслами, это временное жилище и сейчас вполне может стать постоянным.

Для ненецкой свадьбы чум — элемент обязательный. Можно обойтись без сватов, выкупа, праздничных нарядов, но без чума — никак. Он центр вселенной, символ мироустройства, и все обряды инициации, одним из которых является вступление в брак, связаны именно с ним.

Перед тем как войти в сакральное жилище, новобрачные проходят через обряд очищения огнем. Проходят в самом буквальном смысле — перешагивают через костер у входа в чум. И сразу после этого невеста собственноручно разводит первый огонь в своем новом доме.

Огонь у ненцев, как и у большинства других народов, всегда считался священным. Эту самую разрушительную из четырех стихий боялись и почитали. Считалось, что огонь очищает от мирской скверны и исцеляет. Он воспринимался как женщина, и поэтому общаться с капризным и своенравным существом должна была только другая женщина, хранительница очага. Дух огня Ту Хада знает самые сокровенные тайны, и от нее зависит благополучие в доме.

Сергей Синельников, этнограф

За тем, как невеста разжигает первый огонь в печи, наблюдают внимательно. По тому, как он разгорится, будет видно, благословляет ли Ту Хада этот брак. Загорелось сразу — значит, все будет хорошо. Не получается зажечь — жди проблем. Яркие высокие языки пламени, треск поленьев — к добру, дымок — к несчастьям. После этого наступает время садиться за праздничный стол. Порядок и состав блюд строго регламентированы и изменению не подлежат. Главное угощение — шурпа из оленины.

Избалованным европейцам это блюдо по вкусу придется вряд ли. В традиционном варианте в шурпу из оленины не кладут ни специй, ни приправ, ни кореньев. Даже лук под запретом. Только мясо и соль. Качество блюда целиком и полностью зависит от свежести мяса. И как раз по этому критерию ненецкая кухня даст 100 очков вперед любой европейской. Оленя забивают непосредственно перед приготовлением. После снятия пены мясо долго варят при очень слабом кипении. Получается густой, наваристый бульон с кусками ароматного мяса. Если отказаться от стереотипов, то начинаешь понимать, что такая шурпа очень вкусное и деликатесное блюдо.

Сергей Белоусов, кулинар

Раньше жениху и невесте непременно нужно было съесть сердце и язык оленя. Однако на современных свадьбах они могут обойтись без поедания этих субпродуктов и есть то же, что остальные гости. Помимо шурпы, приглашенных обязательно угощают северной рыбой, соленой и малосольной. Особенно популярна нежнейшая строганина из рыбы или мяса.

А вот горячительные напитки не приветствуются категорически: от оленевода зависит жизнь целого стада, с утра он должен быть на ногах и со свежей головой.

Разумеется, современные реалии внесли свои коррективы в эти некогда строгие правила и спиртное стало появляться на свадебных столах, где раньше ему не было места. Но и сейчас считается, что напиться на свадьбе — позор.

Когда молодые и гости отведали угощение, приходит время для культурной программы. На традиционных свадьбах ненцы и развлечения предпочитают традиционные.

На нашей свадьбе было много соревнований. Сперва стреляли из лука. Потом состязались в прыжках через нарты. Поставили их в ряд и смотрели, кто больше нарт перепрыгнет. Затем перетягивали палку. Еще бросали топор, кто дальше кинет. Главным соревнованием было метание аркана — тынзея, как его у нас называют. Его надо было набросить на хорей, вертикально поставленную палку. Мне очень хотелось, чтобы были гонки на оленьих упряжках, но не получилось их организовать. И все равно было очень интересно.

Наталья Салиндер, в недавнем прошлом невеста

Ключевым моментом свадебных забав являются прыжки на аргиш — так ненцы называют своеобразный поезд, составленный из привязанных друг за другом нарт. В роли паровоза выступают олени. Аргиш до отказа загружают вещами, так что они горой возвышаются над нартами, а потом несколько раз прогоняют вокруг места торжества. Задача гостей — запрыгнуть на любой из «вагончиков» и попытаться удержаться на нем. Если порвется веревка, связывающая нарты между собой, — это очень дурной знак.

Пока гости веселятся, жениху и невесте запрещено к ним присоединяться. Они должны вести себя сдержанно, не проявлять эмоций — они в тундре не приветствуются.

Нам сказали, что мы должны стоять в стороне и смотреть, ни в коем случае не принимать участия в развлечениях. И еще не смеяться — это к добру не приведет. Было очень сложно удержаться, когда мои друзья скатывались с аргиша. А самыми смешными оказались соревнования по перетягиванию палки. Мы с Натальей только руки друг другу крепче сжимали, чтоб не покатиться со смеху. Ничего, выдержали испытание, ведь мы сами захотели, чтобы все было по обычаям.

Андрей Салиндер, в недавнем прошлом жених

Когда торжество закончено, жених и невеста могут отправляться в чум. С этого момента считается, что в тундре появилась новая семья, которая продолжит ненецкий род. Они будут ездить не на оленях, а на вездеходах, общаться по интернету и отправлять детей в институты, но будут хранить традиции предков.