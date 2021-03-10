Пользовательницы приложения Whisper с возможностью анонимных публикаций, объяснили, почему несчастны в отношениях. Посты девушек приводит издание Daily Mail.

Некоторые признались, что уже давно не испытывают романтических чувств к партнеру. Другие отметили, что только со временем заметили, как отношения изменились в худшую сторону. Иные заявили, что всерьез задумываются о расставании:

"Я только и делаю, что вру бойфренду, говоря, что счастлива. Я всегда несчастна. Я просто трачу время. Я со страхом жду, как мне будет скучно снова и снова".

Еще одна девушка сообщила, что находится в отношениях лишь пару месяцев, но уже чувствует себя несчастной:

"Начинаю думать, что у меня какие-то проблемы с возможностью быть с одним человеком".

Другой пользовательнице удалось признаться себе, что, возможно, она никогда и не испытывала любви к своему бойфренду:

"Вероятно мне просто нравилось быть в компании с ним".

Иная юзерша отметила, что влюбилась в другого мужчину, находясь в отношениях: