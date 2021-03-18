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Почему зумерам не нужна интимная близость

Катерина Саломе
1 час назад
Согласно теории поколений, предложенной Уильямом Штраусом и Нейлом Хау в 1991 году, сейчас одновременно сосуществуют четыре поколения - X, Y или миллениалы, Z или зумеры и baby-boomers.
Зумеры - это люди, родившиеся после 1995-1997 годов. У представителей этого поколения абсолютно другое отношение к интимной близости. Это доказывает множество проведенных исследований.
Смотрите видео, чтобы узнать, почему поколение Z не так сильно нуждается в любовных утехах.
Любовь,Видео,
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