Почему зумерам не нужна интимная близость

Согласно теории поколений, предложенной Уильямом Штраусом и Нейлом Хау в 1991 году, сейчас одновременно сосуществуют четыре поколения - X, Y или миллениалы, Z или зумеры и baby-boomers.

Зумеры - это люди, родившиеся после 1995-1997 годов. У представителей этого поколения абсолютно другое отношение к интимной близости. Это доказывает множество проведенных исследований.