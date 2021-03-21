Мусульманка из Подмосковья ищет мужу вторую жену в соцсетях 

«Если бы мой муж пожелал вторую жену из похоти, я, может быть, и возражала бы. Но он хочет большую семью и много детей, это желание я уважаю. И вполне вероятно, что нас будет не двое, а несколько. Несколько жен в семье избавляют мужчину от искушения совершить прелюбодеяние», — подчеркнула Наргиза Тлеумбетова.