Мусульманка из Подмосковья ищет мужу вторую жену в соцсетях 

Мусульманка из Подмосковья Наргиза Тлеумбетова разместила объявление в соцсетях о поиске второй жены для своего мужа. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Кандидатка должна быть мусульманкой не старше 23 лет, девственницей, постоянно носить хиджаб.
«Если бы мой муж пожелал вторую жену из похоти, я, может быть, и возражала бы. Но он хочет большую семью и много детей, это желание я уважаю. И вполне вероятно, что нас будет не двое, а несколько. Несколько жен в семье избавляют мужчину от искушения совершить прелюбодеяние», — подчеркнула Наргиза Тлеумбетова.
На объявление откликнулось множество женщин от 17 до 40 лет. Впрочем, по словам Наргизы, финалистка уже определена, а ее родители в ближайшее время познакомятся с будущим зятем.
Кстати, Наргиза стала мусульманкой ради русского возлюбленного, который увлекся исламом и еще до свадьбы предупредил невесту о том, что у него будет несколько жен.
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