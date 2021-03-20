Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Возможная пассия Ефремова судится из-за съемной квартиры

Полина Алферова
3 часа назад
Актриса Дарья Белоусова требует более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По информации издания Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре столицы остался в съемной квартире актрисы. На этом основании ее заподозрили в близких отношениях с актером.
В свою очередь хозяйка квартиры Анна Захерман обвинила Белоусову и Ефремова в том, что они нанесли квартире ущерб размером в 365 тысяч рублей. По ее словам, были сломаны холодильник и плита, разбито окно, украден пылесос и многое другое.
Теперь Белоусова подала иск против Захерман и потребовала вернуть 317 тысяч рублей, так как последняя выгнала ее из квартиры, но при этом не вернула страховой депозит и 177 тысяч рублей за два с половиной месяца проживания.
Издание ссылается на коллег актера, которые уверены в том, что он оплачивал аренду квартиры:
«Основной доход малоизвестной артистки — зарплата в театре "Современник". Однако после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось».
Напомним, что Михаил Ефремов находится в колонии в Белгородской области, где отбывает назначенный судом срок в семь с половиной лет.
Звёзды,Дарья Белоусова,Анастасия Стоцкая,Михаил Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители