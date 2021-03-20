Возможная пассия Ефремова судится из-за съемной квартиры

Актриса Дарья Белоусова требует более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» . По информации издания Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре столицы остался в съемной квартире актрисы. На этом основании ее заподозрили в близких отношениях с актером.

В свою очередь хозяйка квартиры Анна Захерман обвинила Белоусову и Ефремова в том, что они нанесли квартире ущерб размером в 365 тысяч рублей. По ее словам, были сломаны холодильник и плита, разбито окно, украден пылесос и многое другое.

Теперь Белоусова подала иск против Захерман и потребовала вернуть 317 тысяч рублей, так как последняя выгнала ее из квартиры, но при этом не вернула страховой депозит и 177 тысяч рублей за два с половиной месяца проживания.

Издание ссылается на коллег актера, которые уверены в том, что он оплачивал аренду квартиры:

«Основной доход малоизвестной артистки — зарплата в театре "Современник". Однако после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось».