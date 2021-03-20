Возможная пассия Ефремова судится из-за съемной квартиры

Актриса Дарья Белоусова требует более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда»
. По информации издания Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре столицы остался в съемной квартире актрисы. На этом основании ее заподозрили в близких отношениях с актером.
В свою очередь хозяйка квартиры Анна Захерман обвинила Белоусову и Ефремова в том, что они нанесли квартире ущерб размером в 365 тысяч рублей. По ее словам, были сломаны холодильник и плита, разбито окно, украден пылесос и многое другое.
Теперь Белоусова подала иск против Захерман и потребовала вернуть 317 тысяч рублей, так как последняя выгнала ее из квартиры, но при этом не вернула страховой депозит и 177 тысяч рублей за два с половиной месяца проживания.
Издание ссылается на коллег актера, которые уверены в том, что он оплачивал аренду квартиры:
«Основной доход малоизвестной артистки — зарплата в театре "Современник". Однако после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось».
Напомним, что Михаил Ефремов находится в колонии в Белгородской области, где отбывает назначенный судом срок в семь с половиной лет.