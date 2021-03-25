Мужчины с «пузом» оказались наиболее привлекательными для женщин

Согласно результатам опроса сайта знакомств Dating.com, мужчины с «пузом» оказались самыми привлекательными для женщин в 2021 году. Об этом сообщает портал Insider.

В исследовании приняли участие две тысячи одиноких женщин. 75% из них предпочли бы начать отношения с мужчиной, чья фигура в сети получила название Dad Bod («Папино тело»). Для такого телосложения характерны отсутствие рельефа мышц и наличие лишнего веса в районе живота.