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Бразильский фотограф снял женщин до и после оргазма

BigPicture.ru
2 часа назад

Бразильский фотограф Маркос Альберти (Marcos Alberti), известный по прошлогоднему проекту «Три бокала» о влиянии алкоголя на человека и его выражение лица, затронул другую, более глубокую и деликатную тему. Альберти решил сломать все барьеры и рассказать о женской природе сексуальности.

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Для проекта «O Project» фотограф снял более двадцати женщин до, во время и после сексуального путешествия, в которое они отправлялись при помощи вибраторов. Четыре кадра показывают медленный или, наоборот, быстрый прогресс и меняющееся выражение лица каждой героини.

Женщины, которые приняли участие в фотопроекте, имеют разное происхождение и национальность, охватывая как более сексуально раскрепощенные страны, как США и Франция, так и более консервативные в этом вопросе — Китай и Сингапур.

Главный посыл — все женщины имеют право управлять своим телом и сексуальностью вне зависимости от образования, происхождения, места жительства.

Сексуальные права женщин в последнее время вызывают множество горячих споров. Организаторы проекта надеются, что эти фотографии придадут этому вопросу новый оттенок, более легкий и веселый.

«Всем участницам безумно понравились фотографии, особенно последние, где они буквально сияют. Мы хотели бы, чтобы все видели именно последний кадр с невероятными улыбками. Надеемся, что все, кто увидит наш проект, почувствуют большую уверенность в себе, своем теле и сексуальности».

Маркос Альберти добавил: «Мне нравится, что мы смогли откровенно говорить с этими женщинами о сексе и удовольствии. Когда вы поднимаете запретную тему, но говорите об этом с юмором, люди раскрываются и делятся мнением более открыто».

Любовь,Фото,
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