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Лучшие эротические снимки Ральфа Гибсона

BigPicture.ru
2 часа назад

16 января 1939 года в Лос-Анджелесе появился на свет мастер фотографии Ральф Гибсон. Один из наиболее талантливых фотографов современной Америки, Гибсон начал осваивать искусство светописи в нежном возрасте 17 лет. Сегодня он признанный мастер драматического, иногда абстрактного минимализма.

16 января 1939 года в Лос-Анджелесе появился на свет мастер фотографии Ральф Гибсон.
1/10 16 января 1939 года в Лос-Анджелесе появился на свет мастер фотографии Ральф Гибсон.
Фото: Bigpicture.ru
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Гибсон начал осваивать искусство светописи в нежном возрасте 17 лет.
2/10 Гибсон начал осваивать искусство светописи в нежном возрасте 17 лет.
Фото: Bigpicture.ru
Сегодня он признанный мастер драматического, иногда абстрактного минимализма.
3/10 Сегодня он признанный мастер драматического, иногда абстрактного минимализма.
Фото: Bigpicture.ru
На его фотографиях, как правило, один геометрический элемент: угол комнаты, изгиб тела, глаз…
4/10 На его фотографиях, как правило, один геометрический элемент: угол комнаты, изгиб тела, глаз…
Фото: Bigpicture.ru
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Его творчеству присущи таинственные полутона с налетом мистики...
5/10 Его творчеству присущи таинственные полутона с налетом мистики...
Фото: Bigpicture.ru
Широкую известность получили эротические фотоснимки Ральфа Гибсона — немного сюрреалистические, с загадочной, но весьма прозрачной недосказанностью.
6/10 Широкую известность получили эротические фотоснимки Ральфа Гибсона — немного сюрреалистические, с загадочной, но весьма прозрачной недосказанностью.
Фото: Bigpicture.ru
В детстве и отрочестве Гибсон часто присутствовал на съемочной площадке, где и познакомился не только с миром кино, но и с фотографией.
7/10 В детстве и отрочестве Гибсон часто присутствовал на съемочной площадке, где и познакомился не только с миром кино, но и с фотографией.
Фото: Bigpicture.ru
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Его любовь к ортохроматической пленке часто пытаются объяснить тем, что ее использовали в голливудских фильмах той эпохи.
8/10 Его любовь к ортохроматической пленке часто пытаются объяснить тем, что ее использовали в голливудских фильмах той эпохи.
Фото: Bigpicture.ru
"Я брел куда глаза глядят и вдруг в отдалении заметил женщину, которая дремала прямо на траве. Из одежды на ней не было почти ничего. Я осмелился подойти поближе, и прекрасное видение исчезло. Это был продолговатый белый камень."
9/10 "Я брел куда глаза глядят и вдруг в отдалении заметил женщину, которая дремала прямо на траве. Из одежды на ней не было почти ничего. Я осмелился подойти поближе, и прекрасное видение исчезло. Это был продолговатый белый камень."
Фото: Bigpicture.ru
«Все зависит от восприятия — как мы видим предмет».
10/10 «Все зависит от восприятия — как мы видим предмет».
Фото: Bigpicture.ru

На его фотографиях, как правило, один геометрический элемент: угол комнаты, изгиб тела, глаз Его творчеству присущи таинственные полутона с налетом мистики, широкую известность получили эротические фотоснимки Ральфа Гибсона — немного сюрреалистические, с загадочной, но весьма прозрачной недосказанностью.

Ральф Гибсон родился 16 января 1939 года в Лос-Анджелесе. Его отец одно время работал ассистентом режиссера (в том числе в фильмах Альфреда Хичкока), в детстве и отрочестве Гибсон часто присутствовал на съемочной площадке, где и познакомился не только с миром кино, но и с фотографией. Его любовь к ортохроматической пленке часто пытаются объяснить тем, что ее использовали в голливудских фильмах той эпохи.

Но гораздо большее влияние на его будущее творчество оказал другой эпизод, который он пережил, будучи подростком.

«Однажды я оказался за городом в полном одиночестве. Я брел куда глаза глядят и вдруг в отдалении заметил женщину, которая дремала прямо на траве. Из одежды на ней не было почти ничего. Она была скрыта от меня какими-то ветками, и ей ничто не мешало находиться в каком-то мечтательном оцепенении. Я видел только фрагмент ее тела, изгиб бедра, ее необыкновенную кожу. Я осмелился подойти поближе, и прекрасное видение исчезло. Это был продолговатый белый камень, который позволил моей фантазии превратить его в женщину с причудливой кожей. Тогда я понял, что все зависит от восприятия — как мы видим предмет».

Любовь,Фото,Ральф Гибсон,
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