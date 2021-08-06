Лучшие эротические снимки Ральфа Гибсона

16 января 1939 года в Лос-Анджелесе появился на свет мастер фотографии Ральф Гибсон. Один из наиболее талантливых фотографов современной Америки, Гибсон начал осваивать искусство светописи в нежном возрасте 17 лет. Сегодня он признанный мастер драматического, иногда абстрактного минимализма.
На его фотографиях, как правило, один геометрический элемент: угол комнаты, изгиб тела, глаз Его творчеству присущи таинственные полутона с налетом мистики, широкую известность получили эротические фотоснимки Ральфа Гибсона — немного сюрреалистические, с загадочной, но весьма прозрачной недосказанностью.
Ральф Гибсон родился 16 января 1939 года в Лос-Анджелесе. Его отец одно время работал ассистентом режиссера (в том числе в фильмах Альфреда Хичкока), в детстве и отрочестве Гибсон часто присутствовал на съемочной площадке, где и познакомился не только с миром кино, но и с фотографией. Его любовь к ортохроматической пленке часто пытаются объяснить тем, что ее использовали в голливудских фильмах той эпохи.
Но гораздо большее влияние на его будущее творчество оказал другой эпизод, который он пережил, будучи подростком.
«Однажды я оказался за городом в полном одиночестве. Я брел куда глаза глядят и вдруг в отдалении заметил женщину, которая дремала прямо на траве. Из одежды на ней не было почти ничего. Она была скрыта от меня какими-то ветками, и ей ничто не мешало находиться в каком-то мечтательном оцепенении. Я видел только фрагмент ее тела, изгиб бедра, ее необыкновенную кожу. Я осмелился подойти поближе, и прекрасное видение исчезло. Это был продолговатый белый камень, который позволил моей фантазии превратить его в женщину с причудливой кожей. Тогда я понял, что все зависит от восприятия — как мы видим предмет».