Лучшие эротические снимки Ральфа Гибсона

«Однажды я оказался за городом в полном одиночестве. Я брел куда глаза глядят и вдруг в отдалении заметил женщину, которая дремала прямо на траве. Из одежды на ней не было почти ничего. Она была скрыта от меня какими-то ветками, и ей ничто не мешало находиться в каком-то мечтательном оцепенении. Я видел только фрагмент ее тела, изгиб бедра, ее необыкновенную кожу. Я осмелился подойти поближе, и прекрасное видение исчезло. Это был продолговатый белый камень, который позволил моей фантазии превратить его в женщину с причудливой кожей. Тогда я понял, что все зависит от восприятия — как мы видим предмет».