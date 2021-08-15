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Россияне сознались в «настоящий вражде» после развода

Анастасия Иванова
52 минуты назад

Более половины разведенных женщин сообщили, что решение расторгнуть брак приняли именно они. Лишь только 34% пар приняли решение расстаться совместно.

Россияне сознались в «настоящий вражде» после развода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«О настоящей вражде» с бывшим мужем или женой после развода заявили 23% мужчин и 22% женщин, опрошенных сервисом по поиску работы SuperJob.

О натянутых отношениях заявили 33% мужчин и 34% женщин. При этом сохранить дружбу с экс-половинкой удалось у 44% мужчин и женщин.

Опрос проводился с 2 по 11 августа во всех округах России. В нем приняли участие 3,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет, которым приходилось расторгать официальный брак.

Однако конфликтовать после развода россияне стали меньше, если сравнивать результаты опроса 2021 года с 2009-ым. Тогда о враждебных отношениях сообщили на 2% больше.

Попытки наладить диалог между собой, согласно последнему опросу, в большей степени свойственны бывшим супругам, имеющим детей.

Ранее "Рамблер" сообщал, как сын Газманова перенес развод родителей.

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