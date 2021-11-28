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Психолог перечислила признаки мужской измены

Мария Иглина
1 час назад

Семейный психолог Мишель Девани назвала признаки мужской измены, а также рассказала, как определить, что партнер живет на две семьи. Всем этим она поделилась в своем блоге Love Devani.

Психолог перечислила признаки мужской измены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, мужчины заводят вторую семью, потому что их связь с любовницей со временем может перерастать во что-то большее, чем просто интимные отношения. При этом они не хотят уходить от своей супруги, так как привыкли к этим отношениям. Однако Девани уверена, что подобное женщины постоянно чувствуют:

"Это не миф, что женщины обладают "шестым чувством", они обязательно обнаружат обман. Другое дело, как собрать доказательства".

Одним из признаков измены Девани назвала желание охраны собственного телефона. Так, если мужчина боится оставить его без присмотра или устанавливает на нем сложный пароль, то, скорее всего, он что-то скрывает. Она также уверена в том, что если партнер уже изменил однажды, то вероятность того, что подобное произойдет снова возрастает.

Также об отношениях на стороне может свидетельствовать резко изменившийся образ жизни партнера. Например просыпаться по утрам раньше обычного и уезжать якобы на деловые срочные встречи.

Еще одним свидетельством неверности может стать нежелание мужчины появляться вместе со своей партнершей на публике. А на вопросы о том, где был мужчина, может последовать агрессия и обвинения женщины в том, что она устраивает ему допросы.

Психолог рекомендует открыто говорить с партнером о своих чувствах, если вы сомневаетесь в его верности, а также по возможности собрать информацию у друзей и родственников.

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Любовь,
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