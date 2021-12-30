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1 час назад

Люди рассказали истории о самых неудачных свиданиях

Пользовательница Reddit с ником @Zuzpo попросила других пользователей поделиться историями своих неудачных свиданий. Под постом люди начали активно рассказывать о своем опыте.

Люди рассказали истории о самых неудачных свиданиях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Поняла, что лучше бы не появлялась на этом свидании когда он заехал за мной и сказал, что ему нужно кое-куда заскочить. Он встретился за заправкой со своим наркоторговцем», — поделилась @elementsofridiculous.

Другая пользовательница рассказала, что на свидание пришел мужчина, который выглядел на 30 лет старше парня на фотографии. К тому же, он работал в клининге и пришел делать уборку. Несмотря на обман со стороны мужчины, девушка почувствовала себя виноватой и оставила мужчине 30 долларов чаевых.

«Понял, что лучше бы не появлялся на этом свидании, когда она достала свой iPad и стала пытаться продать мне страховку», — рассказал @IndigoldWeM.

Ранее мы рассказывали про 3 секрета обольщения на первом свидании.

Любовь,
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