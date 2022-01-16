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1 час назад

Блогерша поделилась правилом успешного свидания

Блогерша София Франклин раскрыла правило, которого она всегда придерживается на первой встрече с молодыми людьми. Этим она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша поделилась правилом успешного свидания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам девушки, мужчины любят здоровую конкуренцию. На первом свидании София всегда заказывает себе напиток от имени "тайного поклонника". Она объяснила, что каждый раз говорит молодым людям, что уходит в туалет, но вместо этого идет в бар и покупает себе выпивку, которую позже приносят к их столу.

Блогерша заверяет, что такая уловка заставляет молодого человека чувствовать ревность и дает ему понять, что у девушки есть другие варианты. Она также добавила, что вместо напитка иногда заказывает себе букет цветов.

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