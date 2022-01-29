«Уезжаю к маме и отрываюсь»: как жены скрывают измены от мужей

Мы уже выяснили, как мужчины скрывают свои внебрачные связи. Теперь «Рамблер» узнал, как в этом случае поступают женщины. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма «Влюбленные» Кадр из фильма «Влюбленные»

Женщины по-разному объясняют свои измены. Одни утверждают, что это месть мужу, другим просто не хватает ласки и страсти в пресных супружеских отношениях.

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Ревнивая: «Было пару раз у меня. Но и бывший муженек тоже не ангел был. Гулял вечно и пил. Замечен неоднократно в изменах. Я мстила ему с брутальными самцами. Сейчас в отношениях серьезных, изменять не хочу и не буду. Хочу отношений искренних и верных и требую этого от партнера — это мой основной принцип в отношениях. Он считает также».

Яна: «Изменяла. Почему? Не хватало внимания от мужа. Оправдание ли это? Конечно нет. Но если бы я не изменила, то развелась бы наверное, не смогла бы дальше так жить. А сейчас уже думаю — лучше бы развелась, все ведь разведусь, но позже. Столько времени потеряно. А все из-за страха остаться одной».

Ксения: «В браке 9 лет. Мне 30, мужу 35, ребенку 10. Муж у меня мужчина не первый, сравнивать было с кем. Люблю его и в постели все неплохо. Но! Хочется разнообразия, менее пресной жизни. Жизнь одна, а разные шалости дают тонус, заставляют строго ухаживать и следить за собой. Так что регулярно изменяю, пару раз в месяц, всегда есть два постоянных мальчика, надоедают или начинают чего-то требовать или наглеть, меняю. Падшей женщиной себя не считаю, все мои подружки и знакомые имеют кого-то вне брака. Муж у меня хороший, люблю только его, но любовь и постель разные вещи».

Татьяна: «В изменах нет ничего хорошего, это как наркотик. Сначала кайф, адреналин, страсть, а потом ломка и пустота. Я прожила с мужем 15 лет, но мне захотелось новизны, страсти, эмоций и вот я встретила его. Поначалу всё было прекрасно, я наслаждалась любовником почти год, но потом узнал муж. Все, что столько лет строили рухнуло. Развод, продаём хороший дом который с мужем построили. Любовник как узнал, что я развожусь, сразу сбежал. Вот теперь сижу кусаю локти, но уже поздно. Мне 38 и кому я нужна с двумя детьми?»

Барашка: «Завела в качестве мести своему мужу (изменял + любил пропадать с друзьями). Мужа любила, потом полюбила и любовника — любовь к мужу прошла. В итоге развод. С любовником не сходилась, т.к. женат. Сейчас встречаюсь с МЧ, дело идёт к браку, но любовника бросать не хочу. Мужья приходят и уходят, а хорошие любовники на дороге не валяются».

Дина: «Муж бухает постоянно с друзьями и считает, что так и надо, тупеет соответственно, перестала уважать, завела любовника, муж видимо почувствовал. изменился, а мне уже все равно он противен, хоть и любовник не супер, но хоть как-то отвлекает!»

Некоторые же признаются, что вообще не собирались изменять, все решил случай.

Фея: «Недавно шла с тренировки вечером, встретила старого знакомого, он пригласил на чашку чая, благо живет рядом. В общем, согласилась. Затем полтора часа секса, зачем я на это пошла, не пойму. Самое главное, что муж ни о чем не догадался».

Юля: «Мы с мужем вместе 8 лет. 3 из них в официальном браке. На 4 год отношений изменила ему по пьяни. Но тогда у нас был перелом в отношениях, все сложно было. Может поэтому изменила. После этого тяжело было очень. Хотела разойтись с ним и вообще исчезнуть. Не думала, что способна на такое. Даже разговаривать с ним не могла. Тяжелое психоэмоциональное состояние было долго. Ему естественно ничего не сказала. Как-то пережила. Сейчас все хорошо».

Впрочем, есть женщины, для которых романы на стороне — способ поддержать самооценку, вновь почувствовать себя желанной и красивой.

Анна27: «Насколько бы не был хорош муж, насколько бы не были у женщины сильные чувства к нему, будет момент, кода ей захочется изменить, но сделает она или нет — это вопрос. Какой женщине неприятно внимание нескольких мужчин, особенно если она прожила с одним и тем же много лет».

Чиполлина: «Если женщина востребована, мужчины обращают внимание, то соблазн очень велик, измена вопрос времени. А те, кто говорит, что никогда не изменяли и не будут, как правило, либо душевная травма в детстве была (например, отец ушел в другую семью) или же мужчины не обращают внимания, а если и обращают, то совсем не те, которых захотелось бы, также наличие маленьких детей и домоводство отнимает все эмоции и силы».

Сандра: «Если мужчина мне понравился и создались подходящие условия, то на секс иду без колебаний. С каждым мужчиной испытываешь новые незабываемые ощущения, а мне это нравится. Но мужа люблю, все обязанности жены перед ним выполняю, уверена, что мои походы на сторону хорошо влияют на нашу интимную жизнь!»

Катри: «Я считаю, что в измене нет ничего страшного. Мы с мужем живем вместе уже пять лет, и год из них я уже веду роман на стороне. Причем мой партнер тоже женат. Мы встречаемся исключительно для интимной связи, и ничего лишнего себе не позволяем. Просто нужно к этому относится не так серьезно, ведь жизнь дается один раз!»

Практика открытых отношений в стране еще не слишком распространена, поэтому редкие жены рассказывают мужьям о своих любовниках. Чаще всего женщины скрывают свои свидания от мужей под предлогом нового хобби — йоги, фитнеса, кулинарных курсов, флористики и так далее. Для встреч за пределами города работающие жены обычно используют уловки неверных мужчин и организуют себе служебную командировку.

Также ветреные дамы советуют своим подругам чаще записываться на косметологические процедуры. Поход в салон, по их мнению, может стать хорошим прикрытием.

Мира: «Главное вовремя стирать смс. А лучше договориться с ним, чтобы он не писал смс до того момента, как вы сами ему напишите. Опять же любовник всегда может быть «Катей». Встречи можно «замаскировать» под предлогом, что поехали к родителям или в магазин, или запишитесь на секцию йоги, например. Пару раз сходите, чтобы знать хотя бы во сколько начинается и что там внутри. Встречаться можете где-нибудь неподалеку от секции. Опять же можете встречаться с ним в рабочее время. Муж будет думать, что вы работаете, а на работе всегда можно отпроситься «в солярий», «к врачу» и так далее. Если муж будет звонить не вовремя, скажите, что начальство вызывало, и вообще у вас звук выключен, дабы не раздражать звонками коллег. А если звонит, когда вы у родителей, ну скажите, что просто разговаривали с мамой и не слышали или некогда было. Потом все равно же перезвоните».

Саида: «Скажи, что на спорт или к косметологу. Я лично за косметолога или парикмахера, а потом и на свидание».

Опиум: «Вы идете на концерт, сама так как ваш муж такую музыку не любит; в цирк — если муж не любит цирк, на выставку. Запишите себя официально на курсы, так чтобы и квитанция об оплате была — йога, английский, вязание крючком, и ходите куда вам надо.

Джесси: «Соврать, что к подруге либо к маме, заранее предупредив тех, чтоб не было накладок. Ну и домой вернуться без идиотской улыбки».

Марина: «У меня когда был друг, то я записалась «на йогу» два раза в неделю с 6 до 9. Иногда занятие переносилось, иногда очень хотелось спорта и занималась 3-4 раза в неделю. Но это на постоянной основе. Экспромтом — к подруге, на корпоратив, к косметологу и тд. Один раз муж поймал — звонила та подруга, у которой я должна была быть. Соврала, что я искала ему подарок на НГ, да так трогательно, что он чуть слезу не пустил. Милашка мой муж, обожаю его»

Наташа: «В «семейное время» лучше не рисковать. А если рисковать, то единично. Частые отлучки вызовут подозрение. Я тоже записалась в фитнес-клуб, моему мужу даже моя подтянутая фигура нравилась. Парадокс — мы уже в разводе, но уже по другой причине. Предпочитаю правду не говорить даже под прицелом».

Скалли: «Нормальные любовники, если дорожат семьями, днем встречаются. Врите начальству, а не мужу».

Ирина: «А я к маме на пару дней в другой город уезжаю и там отрываюсь по полной».

Любава: «Мой муж никогда со мной на дни рождения к подругам не ходит и просто перед сном прогуляться не хочет. И вообще у него в записной книжке только я и родители. Так что всегда можно его позвать «на очередной др» зная, что не пойдёт со мной. Иногда говорю, что машина сломалась. А мой любовник своей говорит, что на службу вызвали. Он подводник и всегда может сыграть в «срочное погружение» или в «настоящий заряд ракет». Ещё могу к подруге на выходные типа в деревню в гости. Главное было бы желание и не было бы совести. А признаваться самой, пока не поймали — это глупо. Ни в жизнь бы не пошла налево если бы дома хватало бы внимания и не было бы нудежа мужа в лежачем положении у телека».

Лучик: «В театр с подругой-театралкой или коллегой. До ночи не получится, но до 23.00 точно. Проверено».

Также на форумах женщины честно рассказывают, как объясняют подарки от щедрых любовников. Иногда официальными дарителями выступают подруги, мама или даже родная компания. Но чаще жены выдают презенты за собственные покупки. Впрочем, крупные подарки могут проходить и по категории лотереи.

Любава 1989: «Насчет подарков от любовника, то смотря какие презенты, если это косметика, то и скрывать необязательно. Можно сказать, что купила по выгодной акции. То же касается и одежды (исключение шуба), тут уже нужно придумать что-то вменяемое. Если любовник денежный мешок, то можно попросить дарить его не вещи, а деньги или сертификаты в салоны красоты, тренажерку, а мужу можно сказать, что это подарок от компании или выигрыш».

Лина: «Чаще всего женщины говорят, что подарок подарила подруга или что купила себе сама, особенно, если это украшения. Более крупные подарки обычно представляют как собственные покупки».

Талинас: «Обычно говорят, что подруга подарила. Ну или сама накопила деньги — купила побаловать себя. У нескольких знакомых моих были и есть любовники, но про подарки от них ни разу не слышала. Наверное, ничего не дарят».