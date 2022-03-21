Сябитова назвала ошибки женщин при знакомстве в интернете

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве с мужчиной в интернете. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.
Одно из правил — неумение противостоять лести и "дешевым комплиментам" новых знакомых. Также Сябитова призвала женщин не рассказывать о своих желаниях при знакомстве, поскольку после такого мужчины не будут уважать собеседниц. И, последнее, сваха рекомендует не составлять мнение о новом знакомом по вашему общению в интернете.
"Помните! Именно на вас как на женщину ложится главная ответственность за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства!",
— заключила Сябитова.
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