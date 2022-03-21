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1 час назад

Сябитова назвала ошибки женщин при знакомстве в интернете

Мария Иглина

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве с мужчиной в интернете. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Сябитова назвала ошибки женщин при знакомстве в интернете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одно из правил — неумение противостоять лести и "дешевым комплиментам" новых знакомых. Также Сябитова призвала женщин не рассказывать о своих желаниях при знакомстве, поскольку после такого мужчины не будут уважать собеседниц. И, последнее, сваха рекомендует не составлять мнение о новом знакомом по вашему общению в интернете.

"Помните! Именно на вас как на женщину ложится главная ответственность за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства!",

— заключила Сябитова.

Ранее "Рамблер" писал о 10 секретах, которые мужчины хранят от жен, но пишут в интернете.

Любовь,Роза Сябитова,Первый канал,
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