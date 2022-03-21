Сябитова назвала ошибки женщин при знакомстве в интернете

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве с мужчиной в интернете. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Одно из правил — неумение противостоять лести и "дешевым комплиментам" новых знакомых. Также Сябитова призвала женщин не рассказывать о своих желаниях при знакомстве, поскольку после такого мужчины не будут уважать собеседниц. И, последнее, сваха рекомендует не составлять мнение о новом знакомом по вашему общению в интернете.