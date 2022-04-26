Сябитова: «Мне было плевать на его жену и детей»

«Он через меня снял квартиру, занимаясь нелегальным бизнесом. Дальше я начала понимать, а если он бросит? Я должна вернуться к тому, что было? Нет, надо было подумать об отступных. И этот монстр в виде жадности перекрыл все мое облико морале, мне было плевать на его жену и детей. У меня крыша поехала от бесстрашия», — рассказала Сябитова.