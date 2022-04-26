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4 часа назад

Сябитова: «Мне было плевать на его жену и детей»

Мира Маркина

Роза Сябитова в эфире программы «Давай поженимся!» неоднократно заявляла, что отношения с женатыми – это пустая трата времени. Такое мнение сформировалось у популярной телеведущей после собственного опыта, пишет «СтарХит».

Сябитова: «Мне было плевать на его жену и детей»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Звезда призналась, что в 90-х встречалась с бандитом, который был женат.

«Он через меня снял квартиру, занимаясь нелегальным бизнесом. Дальше я начала понимать, а если он бросит? Я должна вернуться к тому, что было? Нет, надо было подумать об отступных. И этот монстр в виде жадности перекрыл все мое облико морале, мне было плевать на его жену и детей. У меня крыша поехала от бесстрашия», — рассказала Сябитова.

Страх потерять привычный образ жизни подтолкнул женщину к шантажу.

«В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, я ее вывезла и спрятала. История могла закончиться для меня плачевно, но мы договорились, и я все ему отдала. Он дал расписку, что не отберет все, что подарил, и не будет преследовать. Он просто натуральный скот. Воспользовался женщиной!» — подчеркнула звезда.

Сейчас главная сваха страны признается, что стыдится романа с женатым мужчиной. Тем не менее, женщина осталась благодарна экс-возлюбленному за то, что тот поддерживал ее в период после смерти первого мужа. Тогда Роза осталась одна с двумя маленькими детьми на руках.

Ранее мы рассказывали о том, что Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа.

Любовь,Виктория Дайнеко,Роза Сябитова,
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