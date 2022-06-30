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2 часа назад

Содержанка назвала минусы жизни за чужой счет

Мира Маркина

Жительница Москвы рассказала о разочаровавших ее подробностях жизни за счет мужчины. Об этом пишет "Лента.ру".

Содержанка назвала минусы жизни за чужой счет
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"Кадр из сериала "Содержанки"

Девушка по имени Татьяна в 20 лет решила стать содержанкой и завела профиль на сайте знакомств. Там москвичка познакомилась с 43-летним мужчиной и вскоре переехала к нему жить. Девушка готовила еду и убиралась дома взамен на то, что партнер ее содержал. Однако вскоре разочаровалась в таком формате отношений.

«Реальность не оправдала моих ожиданий: я всегда думала, что человек, способный взять на содержание девушку, живет как в кино. Мы же закупались в обычных магазинах, только продукты были подороже — такие средний класс может позволить себе только по праздникам», — поделилась Татьяна.

Как рассказала героиня материала, мужчина часто выпивал и приезжал домой с друзьями поздно ночью. Ее же он принуждал выходить к гостям, "потому что так надо". Самой же девушке разрешалось общаться только с женщинами.

«Я выходила из этих отношений достаточно легко, поскольку мужчина к тому времени опустился на самое дно: перестал следить за собой, прогуливал работу и опохмелялся на регулярной основе. На фоне этого он был безразличен к моему уходу» — сказала москвичка.

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Светлана Бондарчук,
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