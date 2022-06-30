Содержанка назвала минусы жизни за чужой счет

Жительница Москвы рассказала о разочаровавших ее подробностях жизни за счет мужчины. Об этом пишет "Лента.ру".

Фото: Кадр из сериала "Содержанки" Кадр из сериала "Содержанки"

Девушка по имени Татьяна в 20 лет решила стать содержанкой и завела профиль на сайте знакомств. Там москвичка познакомилась с 43-летним мужчиной и вскоре переехала к нему жить. Девушка готовила еду и убиралась дома взамен на то, что партнер ее содержал. Однако вскоре разочаровалась в таком формате отношений.

«Реальность не оправдала моих ожиданий: я всегда думала, что человек, способный взять на содержание девушку, живет как в кино. Мы же закупались в обычных магазинах, только продукты были подороже — такие средний класс может позволить себе только по праздникам», — поделилась Татьяна.

Как рассказала героиня материала, мужчина часто выпивал и приезжал домой с друзьями поздно ночью. Ее же он принуждал выходить к гостям, "потому что так надо". Самой же девушке разрешалось общаться только с женщинами.