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3 часа назад

Психолог дала советы тем, кто ищет партнера после 40 лет

Мария Каткова

Психолог и эксперт по семейным отношениям Ольга Романив дала советы тем, кто ищет себе партнера в зрелом возрасте. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Психолог дала советы тем, кто ищет партнера после 40 лет
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, она посоветовала не строить иллюзии о своем партнере. Если посмотреть на него трезво, то ваши отношения не будут омрачены несоответствием ожиданий и реальности. Дальше нужно понять, чего именно вы хотите от этих отношений: дружбы, брака, партнерства. Из этого нужно исходить при поиске партнера.

Психолог посоветовала не искать человека для того, чтобы решить собственные проблемы. Например, те, что касаются финансов. ЭТо приведет к встреча с абьюзером или нарциссом.

Романив посоветовала не сравнивать своего нового партнера с бывшими. Иначе все отношения вы будете проводить в подобном сопоставлении. Прошлое нужно отпустить.

Нужно уважать интересы своего партнера и принимать его недостатки, если вам с ними комфортно. В 40 лет не получится закатывать истерики из-за немытой посуды. Также стоит научиться уважать личное пространство другого человека, так как в таком возрасте у людей уже есть свои интересы и круг общения.

Ранее сообщалось, что названы привычки, мешающие нормально жить.

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