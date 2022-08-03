Названы привычки, мешающие нормально жить

Психолог Елена Мильто назвала привычки, которые мешают получать удовлетворение от жизни. Об этом сообщает "Лента.ру".

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По словам специалиста, первой привычкой, которая может негативно повлиять на эмоции человека, считается то, что он пытается каждый день успевать все запланированное. Она посоветовала использовать прием, который называется "Девять дел". Она значит, что в день нужно делать одно большое дело, три средней важности и пять совсем небольших.

Психолог посоветовала не стараться быть хорошим человеком и угождать всем. В этом случае человек забывает о том, что он действительно хочет и старается жить так, чтобы вызывать одобрение у окружающих. Таким людям нужно учиться отказыать.

Последней привычкой Мильто назвала "перелистывание календаря". Она касается всех тех, чей следующий день похож на предыдущий. Таким людям не хватает осознанности и сигнала остановиться. Психолог посоветовала им по-другому относиться к жизни и иногда останавливаться и наслаждаться моментом.