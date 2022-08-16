Названы тревожные признаки токсичных отношений

Психолог Риналия Сафина рассказала о признаках, по которым можно распознать токсичные отношения. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Специалист отметила, что такие отношения приносят психологическую боль двум людям, так как они травмируют друг друга. Она также заявила, что существует пять признаков, по которым можно распознать токсичные отношения.

В первую очередь, тревожным признаком можно назвать отсутствие доверия. Речь идет не только о верности, но и о том, что партнеры могут друг в друге сомневаться, из-за этого в отношениях нет безопасности.

Токсичные отношения сопровождаются агрессией, которая со временем может перерасти в физическое насилие. Еще одним признаком она назвала постоянный контроль, который может распространяться на круг общения, финансы, а также вредные привычки.

Сафина призвала обратить внимание на ложь, так как это говорит о неуважении партнера. Последним признаком психолог назвала "вампиризм". Она посоветовала в качестве эксперимента направить энергию не в отношения, а во что-то другое, и посмотреть на реакцию партнера. Если он будет недоволен, значит, он забирал энергию.