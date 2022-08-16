Названы распространенные ошибки на сайтах знакомств

Клинический психолог Маргарита Дворкина рассказала о главных ошибках, которые допускают люди при знакомстве в интернете. Об этом сообщает Ura.ru.

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Первой ошибкой эксперт назвала то, что большинство людей неправильно составляют анкеты и подбирают фото. Например, девушка может опубликовать снимок в купальнике, а потом жалуется, что ей сразу же предлагают провести вместе ночь. Психолог пояснила, что здесь кроется проблема самопрезентации.

Дворкина также посоветовала не писать в профиле о том, что вам точно кто-то не подойдет. Например: "нищие мимо". Так можно отпугнуть хороших людей.

Второй ошибкой психолог назвала быструю встречу после знакомства на сайте. В таком случае один человек довольно часто встречается с разными людьми, что меняет общее представление о сайтах знакомств и заставляет людей разочаровываться.

Дворкина отметила, что третьей ошибкой она считает то, что многие не знают, что они хотят от партнера, поэтому не знают, кого ищут на сайте знакомств. Она посоветовала обращать внимание на общение человека при первой переписке. Если оно вас не устраивает, то лучше не продолжать диалог.