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3 часа назад

Врач рассказал, как поддержать либидо после 60 лет

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Насыщенная сексуальная жизнь возможна не только в молодости, считает сексолог и психолог Александр Вронский. Эксперт перечислил в беседе с изданием “Доктор Питер” действенные способы решения интимных проблем.

Аденома простаты и снижение полового гормона тестостерона – распространенные причины увядания сексуальной жизни в зрелом возрасте. Чтобы исключить другие проблемы с либидо со стороны функционирования организма, эксперт предложил в первую очередь пройти медицинское обследование.

Возбудить интерес к интиму поможет диета с блюдами из овощей, фруктов, зелени, орехов и морепродуктов. Рацион, насыщенный продуктами солеными, жирными и калорийными, негативно сказывается на желании заниматься любовью. Эксперт рекомендовал значительно сократить потребление яиц, сливок и мясных полуфабрикатов.

Регулярная умеренная физическая нагрузка (когда вы держите под контролем пульс и давление) также способна вернуть интерес к сексу.

Прежде чем принимать таблетки для стимуляции эректильной функции, эксперт рекомендовал обратиться к сексологу. Не менее важной в вопросе сохранения либидо будет поддержка партнерши, резюмировал Вронский.

Ранее мы рассказывали, почему опасно воздержание от интимных отношений.

Любовь,Видео,Александр Вронский,
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