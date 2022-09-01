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3 часа назад

Названы три главных признака нездоровой любви

Мира Маркина

Некоторые отношения стоит завершить как можно скорее, считает эксперт по отношениям Джейкоб Лукас. Он записал видеоролик для платформы TikTok, в котором рассказал, от каких мужчин следует бежать.

Если ваш партнер излишне придирчиво относится к тому, что и в какой ситуации вы носите, а также указывает, с кем вам общаться, такой союз нельзя считать здоровым, убежден Лукас.

“Мужчины делают это для того, чтобы сузить ваш круг общения, чтобы им было легче вас контролировать”, — объяснил автор видео.

Третий тревожный звоночек прозвенит, когда ваш избранник внезапно сообщит, что другая девушка показалась ему привлекательней, чем вы. Джейкоб Лукас назвал это элементарным признаком пренебрежительного отношения, отсутствия уважения.

Ранее мы писали, как сохранить либидо после 60 лет.

Любовь,Видео,
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