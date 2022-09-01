Названы три главных признака нездоровой любви

Некоторые отношения стоит завершить как можно скорее, считает эксперт по отношениям Джейкоб Лукас. Он записал видеоролик для платформы TikTok, в котором рассказал, от каких мужчин следует бежать.

Если ваш партнер излишне придирчиво относится к тому, что и в какой ситуации вы носите, а также указывает, с кем вам общаться, такой союз нельзя считать здоровым, убежден Лукас.

“Мужчины делают это для того, чтобы сузить ваш круг общения, чтобы им было легче вас контролировать”, — объяснил автор видео.

Третий тревожный звоночек прозвенит, когда ваш избранник внезапно сообщит, что другая девушка показалась ему привлекательней, чем вы. Джейкоб Лукас назвал это элементарным признаком пренебрежительного отношения, отсутствия уважения.