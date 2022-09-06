Названы раздражающие женщин мужские привычки

Эксперты рассказали, какие мужские привычки могут вывести из себя любую женщину. Их слова приводит Life.ru.

Одной из основных раздражающих вещей специалисты считают комплименты в адрес других девушек. Представительницы слабого пола всегда замечают, когда их мужчина бросает взгляд в чужую сторону. Кроме того, никому из девушек не нравится, если парень приводит ее в компанию друзей, а затем напрочь забывает о ней.

Также многих женщин бесят ответы вроде «не знаю» или «что ты решишь», когда они спрашивают о том, что приготовить на ужин. Особенного внимания удостоилась привычка мужчин оставлять после себя бардак в доме, включая горы грязной посуды с засохшей едой.