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1 час назад

Названы раздражающие женщин мужские привычки

Катерина Саломе

Эксперты рассказали, какие мужские привычки могут вывести из себя любую женщину. Их слова приводит Life.ru.

Одной из основных раздражающих вещей специалисты считают комплименты в адрес других девушек. Представительницы слабого пола всегда замечают, когда их мужчина бросает взгляд в чужую сторону. Кроме того, никому из девушек не нравится, если парень приводит ее в компанию друзей, а затем напрочь забывает о ней.

Также многих женщин бесят ответы вроде «не знаю» или «что ты решишь», когда они спрашивают о том, что приготовить на ужин. Особенного внимания удостоилась привычка мужчин оставлять после себя бардак в доме, включая горы грязной посуды с засохшей едой.

Ранее мы писали о том, какие женщины быстро надоедают мужчинам.

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