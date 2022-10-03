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4 часа назад

Женщина узнала об измене с помощью умной колонки

Мира Маркина

Британка поделилась с подписчиками занимательной историей. По словам женщины по имени Джессика Лоуман умная колонка Alexa помогла ей уличить мужчину в неверности.

Женщина узнала об измене с помощью умной колонки
Фото: unsplashunsplash

Оказалось, что в мобильном приложении, с помощью которого можно управлять умной колонкой, хранятся голосовые команды. Их Джессика случайно и обнаружила, вернувшись домой после некоторого отсутствия.

На одной из записей она услышала голос незнакомой женщины, которая просила колонку включить ее любимую песню. Так Джессика и поняла, что мужчина, с которым она живет, ей изменяет.

Британка отметила, что даже не подозревала, что умная колонка хранит все голосовые сообщения, но подчеркнула, что эта способность гаджета ей очень помогла.

Пользовательницы Сети, узнавшие историю Джессики, отметили, что обязательно испробуют эту функцию умной колонки на своих мужчинах.

Ранее всплыла переписка, уличающая Бородину.

Любовь,
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