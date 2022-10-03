Женщина узнала об измене с помощью умной колонки

Британка поделилась с подписчиками занимательной историей. По словам женщины по имени Джессика Лоуман умная колонка Alexa помогла ей уличить мужчину в неверности.

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Оказалось, что в мобильном приложении, с помощью которого можно управлять умной колонкой, хранятся голосовые команды. Их Джессика случайно и обнаружила, вернувшись домой после некоторого отсутствия.

На одной из записей она услышала голос незнакомой женщины, которая просила колонку включить ее любимую песню. Так Джессика и поняла, что мужчина, с которым она живет, ей изменяет.

Британка отметила, что даже не подозревала, что умная колонка хранит все голосовые сообщения, но подчеркнула, что эта способность гаджета ей очень помогла.