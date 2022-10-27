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2 часа назад

Эксперт Кейт Тейлор назвала способы вернуть сексуальную жизнь после 70 лет

Диана Товсепова

Эксперт Кейт Тейлор в интервью изданию The Sun рассказала о том, что интимная жизнь существует и после 70 лет.

Названы способы вернуть сексуальную жизнь после 70 лет
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По ее словам, 47 % пар в возрасте 60 лет и старше не занимаются сексом. Так, для пожилых пар, родившихся между 1946 и 1964 годами, возраст становится преградой на пути к интиму.

"Единственная загвоздка сейчас в том, что ваше тело не выдерживает. Лекарства и болезни могут снизить вашу работоспособность, но хорошая новость в том, что это обычно поправимо".

Эксперт советует сосредоточиться на получении удовольствия от подготовки к сексу. По ее словам, после 70 оргазмы могут стать короче и потерять интенсивность Поэтому стоит заострить внимание на предвкушении.

"Проверьте свою аптечку. Лекарства, такие как статины, таблетки от кровяного давления (особенно диуретики) и антикислотные препараты, могут иметь большое влияние на либидо и сексуальную реакцию.

Сообщите своему врачу, если вы заметили снижение вашего либидо", — рекомендует Тейлор.

По ее словам, секс в 70 лет — это нежный и радостный опыт, а не гонка. Поэтому, возможно, стоит сделать пикантный теплый массаж в спальне. Тепло облегчает боль при артрите, помогает восстановить эмоциональную связь и дает время полностью возбудиться.

Сексолог оценил вред и пользу интима для пожилых

Если во время интима вы слышите только "охи" и "ахи", то стоит попробовать другие позы.

Ранее мы писали о лучших советах дли интимной жизни от западных сексологов.

Любовь,Кейт Тейлор,
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