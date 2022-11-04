Фразы, которые заведут мужчину сильнее, чем обнаженка

Глубокое декольте, короткая юбка, красивое белье — это все, конечно, хорошо, но иногда, чтобы завести мужчину с полуоборота, достаточно одной фразы или даже слова.

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"Рамблер" собрал самые важные слова и выражения, которые захочет услышать любой мужчина от своей любимой женщины.

Имя, сестра!

Не котик, не зайчик, не солнышко и не что угодно, а свое собственное имя для мужчины звучит гораздо сексуальнее любых уменьшительно-ласкательных слов. Ведь он не ваш ребенок, а партнер, поэтому называйте его соответственно. Тем не менее не нужно постоянно повторять его имя, как будто вы боитесь его забыть и хотите получше запомнить. Также не стоит коверкать имя прикручивая к нему разнообразные суффиксы, пусть Саша будет Сашей, а не Сашуном или Сашиком.

Хочу тебя

Будьте честными, ведь правду говорить легко и приятно. И если мужчина вызывает в вас желание, прямо говорите ему об этом. Неуместной эта фраза будет лишь непосредственно во время секса и на первом свидании.

Только не останавливайся

Если вы не будете подсказывать мужчине во время секса, как он поймет, что вам действительно нравится. Если он на верном пути поддержите его фразами "Не останавливайся", "Вот так хорошо" или даже "Еще".

Как ты хочешь