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1 час назад

Daily Mail: Нужно заниматься сексом не менее двух раз в неделю

Мира Маркина

В гармоничных отношениях должен быть секс, считает секс-коуч Джейк Мэддок. Он определил частоту интимных встреч, пишет Daily Mail.

Секс-коуч назвал оптимальную частоту половых актов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению Мэддока, сексом нужно заниматься не реже двух-трех раз каждую неделю для “гормональной регуляции”. Коуч подчеркнул, что оргазмы улучшают физическое и психическое здоровье партнеров, а также настраивают их на одну волну, сближают.

Что происходит с организмом человека при отказе от секса

Эксперт предупредил: нерегулярная близость в длительных отношениях чревата отдалением мужчины и женщины друг от друга. Иногда она обусловлена ленью, а в некоторых случаях — усталостью от единообразного секса. Ранее мы писали, как говорить с партнером о сексуальных фантазиях.

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