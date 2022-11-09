Секс-коуч назвал оптимальную частоту половых актов

В гармоничных отношениях должен быть секс, считает секс-коуч Джейк Мэддок. Он определил частоту интимных встреч, пишет Daily Mail.

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По мнению Мэддока, сексом нужно заниматься не реже двух-трех раз каждую неделю для “гормональной регуляции”. Коуч подчеркнул, что оргазмы улучшают физическое и психическое здоровье партнеров, а также настраивают их на одну волну, сближают.