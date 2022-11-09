Секс-коуч назвал оптимальную частоту половых актов

В гармоничных отношениях должен быть секс, считает секс-коуч Джейк Мэддок. Он определил частоту интимных встреч, пишет Daily Mail.
По мнению Мэддока, сексом нужно заниматься не реже двух-трех раз каждую неделю для “гормональной регуляции”. Коуч подчеркнул, что оргазмы улучшают физическое и психическое здоровье партнеров, а также настраивают их на одну волну, сближают.
Эксперт предупредил: нерегулярная близость в длительных отношениях чревата отдалением мужчины и женщины друг от друга. Иногда она обусловлена ленью, а в некоторых случаях — усталостью от единообразного секса. Ранее мы писали, как говорить с партнером о сексуальных фантазиях.