В Швеции нашли новую форму мужского насилия над женщинами

В Швеции решили, что насилие может быть не только физическим и психологическим, но и экономическим. В данном случае речь о тех ситуациях, когда женщина по тем или иным причинам не может работать и обеспечивать свои потребности самостоятельно. "Рамблер" выяснил подробности.

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Об экономической зависимости или, наоборот, независимости непринято думать, когда в паре все хорошо. Но как только дело доходит до развода, может выясниться, что женщина совершенно не готова к самостоятельной жизни. Пока мужчина работал и строил карьеру, она все свое время тратила на домашние дела и воспитание совместных детей. После развода такая же женщина может оказаться в нищете, если у нее нет ни профессии, ни какого бы то ни было опыта работы.

Шведское радио приводит такие цифры: каждый год около 300 мужчин в стране получают уголовное наказание за различные виды психологического и физического насилия. Экономическое насилие часто остается безнаказанным, поскольку сами женщины не всегда обращают на него внимание.

Так, специалист университета Умео Анн-Софи Хенриксон приводит пример: мужчина может упрекнуть женщину в том, что она не вовремя оплатила счета, и обвинить в разгильдяйстве.

Чтобы не оказаться в ситуации финансовой зависимости от мужчины, женщине важно иметь профессию и хорошую работу, даже если муж будет настаивать на том, что она вполне может сидеть дома и не работать, поскольку он может взять все расходы на себя.