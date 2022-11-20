Самые глупые фразы мужчин про секс

"Святая простота!" - так и хочется воскликнуть, когда услышишь одну из этих фраз. "Рамблер" собрал выражения мужчин, которые с легкостью могут отбить у женщин всякое желание иметь с ними дело в целом и заниматься сексом в частности.

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После меня ходить не сможешь

Звучит, как угроза! Но часто бывает так, что сам угрожающий и не подозревает, насколько комично он выглядит, когда произносит эту фразу. Если вы услышали это от мужчины, скорее всего, будете разочарованы.

Умолять будешь, чтоб не приставал

Еще одна угроза в стиле мачо. Может, не стоит начинать, если уже заранее известно, что придется умолять. На самом деле навязчивым и прилипчивым быть никому не идет. И если мужчина не слышит слово "нет", значит с ним не стоит продолжать отношения.

Отшлепать тебя надо

Избитая фраза мужчин, которые хотят произвести грозное впечатление уверенного в себе альфа-самца. Не забудьте заранее договориться с таким товарищем о стоп-слове.

Вари кофе, я к тебе приеду, сделаешь мне массажик

Во-первых, массажик. Смешно и грустно, когда мужчины по отношению к себе используют уменьшительно-ласкательные слова - и тельце помыть не забудь, малышкиш. А во-вторых, если мужчина на старте оформляет свои пожелания в форме приказов, лучше не продолжать с ним отношения.

До тебя все кончали