Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
3 часа назад

Сексолог дала совет мужчине, неспособному удовлетворить партнершу

Мира Маркина

Мужчина написал письмо в The Guardian о неприятной ситуации, которая сложилась в его романтических отношениях. Ответ ему дала автор колонки о сексе американский психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли.

Сексолог дала совет мужчине, неспособному удовлетворить девушку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Читатель газеты объяснил, что влюблен в женщину младше на 13 лет (автору письма 52 года). Но несмотря на страстное отношение к избраннице, ему не удается удовлетворить ее в постели. И партнерша теперь угрожает разорвать отношения. Страх мужчины потерять любимую усугубил ситуацию.

“Я так сильно люблю свою нынешнюю партнершу, но как только захожу с ней в спальню, меня охватывают беспокойство и сомнения. Из-за этого эрекция пропадает”, — пожаловался автор письма.

Также мужчина добавил, что как только любимая покидает его дом, возбуждение возвращается.

Мясников дал совет об интимной жизни людям старше 40 лет

Сексолог подчеркнула, что тревога и проблемы с потенцией чаще всего связаны. Она также выразила сомнение, стоит ли автору письма строить отношения с женщиной, которая вместо поддержки наказывает его. Конноли предложила донести до партнерши, что на доброту “пенис отреагирует лучше, чем на угрозы”.

Также эксперт рекомендовала автору письма пройти обследование у врача, чтобы исключить заболевания, вызывающие проблемы с потенцией.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как отвечать на сравнения с бывшими в постели.

Любовь,Памела Стивенсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители