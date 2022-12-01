Сексолог дала совет мужчине, неспособному удовлетворить девушку

Мужчина написал письмо в The Guardian о неприятной ситуации, которая сложилась в его романтических отношениях. Ответ ему дала автор колонки о сексе американский психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли.

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Читатель газеты объяснил, что влюблен в женщину младше на 13 лет (автору письма 52 года). Но несмотря на страстное отношение к избраннице, ему не удается удовлетворить ее в постели. И партнерша теперь угрожает разорвать отношения. Страх мужчины потерять любимую усугубил ситуацию.

“Я так сильно люблю свою нынешнюю партнершу, но как только захожу с ней в спальню, меня охватывают беспокойство и сомнения. Из-за этого эрекция пропадает”, — пожаловался автор письма.

Также мужчина добавил, что как только любимая покидает его дом, возбуждение возвращается.

Сексолог подчеркнула, что тревога и проблемы с потенцией чаще всего связаны. Она также выразила сомнение, стоит ли автору письма строить отношения с женщиной, которая вместо поддержки наказывает его. Конноли предложила донести до партнерши, что на доброту “пенис отреагирует лучше, чем на угрозы”.

Также эксперт рекомендовала автору письма пройти обследование у врача, чтобы исключить заболевания, вызывающие проблемы с потенцией.