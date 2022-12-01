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1 час назад

Пользователи Reddit поделились, как ответить на сравнения с бывшими в постели

Мира Маркина

Один из пользователей форума Reddit задался вопросом: как ответить партнеру, который сравнивает ваш секс с опытом в предыдущих отношениях. Пост собрал множество комментариев в разделе AskReddit.

На Reddit обсудили ответы на сравнения с бывшими в постели
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Автор поста (его никнейм на форуме warm_man) столкнулся с ситуацией, когда девушка после секса заявила, что у нее был опыт лучше. Читатели форума возмутились поведению партнерши и отсутствию правильной коммуникации в паре. По их мнению, сказать, что не так, можно и во время интима.

“Прекрасно, и что такого сделал этот человек, что тебе понравилось больше? Я всегда рад возможности совершенствоваться!” – предложил такой вариант реплики пользователь с ником Dredly.

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Были среди комментаторов и те, кто предложил ответить саркастически на бестактное замечание или обесценить чувства критика.

“Наверное, ему тоже не понравилось, раз тебе пришлось согласиться на меня”, – апеллировал форумчанин fallen_far.
“О, я для тебя и не старался”, – написал WhiteBoyWhoJumps.

Некоторые пользователи Reddit сошлись во мнении, что не стоит тратить время на человека, который просто надеется на телепатические способности партнера и не готов к диалогу.

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