Почему кредит на свадьбу – очень плохая идея

Многие из нас с самого детства представляют себе свадьбу мечты. Но во взрослой жизни для того, чтобы устроить такой праздник, не всегда хватает собственных средств. Не желая оставлять мечту о роскошной свадьбе, некоторые пары берут кредит.

Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста" Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

Подробнее о том, почему такое решение – весьма плохая идея, расскажет "Рамблер".

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Статистика

Вступая в брак, мало кто задумывается о том, что очень скоро он может обернуться разводом. Иначе зачем тогда жениться? Но все же факты говорят сами за себя.

За первые полгода 2021 года в России зарегистрировали 368,4 тысячи браков и 307,6 тысячи разводов. По последним данным, около 80% браков заканчивается разводом. Эти цифры свидетельствуют о том, что шанс выйти замуж раз и навсегда – не высок. Куда вероятнее, что в жизни человека будет несколько браков и свадеб. И будет обидно, выходя замуж во второй раз, все еще выплачивать кредит за первую свадьбу.

Финансовые разногласия

37% российских семей ссорятся из-за денег. Кредит за свадьбу, как правило, приходится выплачивать на протяжении нескольких лет. Эмоции от пышного торжества уже поутихнут, а поводы для ссор останутся.

Кроме того, может измениться финансовая ситуация в семье. Если вы решили, что кредит не обременит вас, пока вы оба работаете, то что произойдет с рождением ребенка и уходом матери в декрет? Очевидно, расходы семьи вырастут, а доходы станут меньше, и в этот момент кредит может стать тяжким бременем.

Отсутствие возможностей

Прежде, чем брать кредит, задумайтесь, куда еще вы могли бы вложить деньги, которые вам придется отдавать следующие несколько лет? Если платеж по кредиту составляет 15 тысяч рублей в месяц, то, откладывая эту сумму в течение двух лет, можно накопить 360 тысяч рублей. Эта сумма может стать первоначальным взносом по ипотеке, фундаментом для инвестиций или своего бизнеса, а еще их можно вложить в обучение и впоследствии увеличить свой доход.