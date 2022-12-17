Три языка секса: как узнать, какой секс подходит вам больше всего

А вы знали, что мы отличамся не только по уровню желания, кому-то секса хочется чаще, а кому-то реже. Также люди хотят от секса разной наполненности и переживают его по-разному. В подкасте "Активное согласие" секс-активистка Саша Казанцева затронула тему существования теории трех языков секса. "Рамблер" расскажет о каждом из них подробн.

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Тактильность

Первая большая группа людей получает от секса в первую очередь тактильные переживания. Внешние триггеры скорее отвлекают, а секс переживается через ощущения. Такие люди могут отвергать игры, потому что на первый план выступает именно телесный контакт.

Игра

Много и тех, кто получает удовольствие в основном за счет психологических ощущений, отыгрывая определенные роли и состояния. В таких отношениях чаще всего партнеры будут не просто заниматься сексом, а креативить. Например, заниматься секстингом (сексом по переписке), не редко встречаются ролевые игры, а партнеры делятся соответствующими кинками. Например, внедряют в секс элементы БДСМ или практикуют.

Близость