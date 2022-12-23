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1 час назад

Психологи рассказали, каких женщин считают распущенными

Мира Маркина

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, по каким визуальным стереотипам люди делают выводы, что перед ними сексуально распущенная женщина. Результаты исследования опубликованы Sex Roles.

Психологи рассказали, каких женщин считают распущенными
Фото: Кадр из фильма "Афера по-американски"Кадр из фильма "Афера по-американски"

Ученые и исследователи разделили стереотипные образы женской сексуальности на четыре вида:

  • воздерживающиеся и контролирующие себя девственницы,
  • сексуально опытные и контролирующие себя женщины,
  • активные в сексуальном плане, сексуально опытные и неуправляемые «блудницы»,
  • пытающиеся сдержаться, но не контролирующие себя неудачницы.

Согласно социологии, стереотипы и впечатления формируются по двум критериям: сердечность (желание причинить вред или, напротив, помочь человеку) и компетентность (умение действовать согласно своим намерениям). Чаще всего, если человек не чувствует потенциальной угрозы, оценивая визуально другого, его воспринимают как сердечного, а тех, чей облик говорит о высоком статусе, заработке и хорошем образовании, обычно оценивают как компетентного.

Так, добровольцам, принимавшим участие в опросе, предложили рассмотреть фотографии разных женщин и по деталям в их образах сделать вывод, к какой категории относится та или иная девушка.

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Исследование показало, что за девственниц и опытных принимают тех, у кого больше визуальных маркеров компетентности, нежели у "блудниц" и "неудачниц". Однако опытные женщины выглядят гораздо увереннее в себе, нежели девственницы. Почти такая же статистика и по критерию сердечности.

«Результаты показывают, что, хотя к сексуально активным молодым женщин стали, по всей видимости, относиться лучше, молодые женщины, которые вынужденно воздерживаются, могут стать жертвами насмешек», — заключили психологи.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самом сексуальном мужчине в мире.

Любовь,
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