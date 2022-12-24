Психолог назвала способы распознать манипулятора

Растерянность, недоумение, раздражение в адрес другого и себя могут сигнализировать о манипуляции в отношениях. Эти и другие признаки назвала психолог Татьяна Метелева в разговоре с "Мослентой".

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По словам эксперта, жертвы манипуляций также испытывают чувство контроля над собой из боятся реакции того, кто манипулирует: "вдруг он перестанет меня любить, вдруг он обидится".

Кроме того, у человека появляется страх быть непринятым, непонятным, чувство тревоги во взаимодействии с партнером и неуверенность в своих действиях. Человек устает, ему сложно защищать себя и отстаивать личные границы. Жертва игнорирует собственные интересы, чтобы угодить партнеру. На самых сложных уровнях манипуляции человек ощущает апатию, теряет интересы и удовольствие от жизни, подчеркнула Метелева.

Важно понимать, отметила эксперт, что манипуляции бывают разными. Безобидная просьба сделать что-то под предлогом "я тебя люблю, мне это важно" обычно не ведет ни к чему плохому. Но если все общение выстраивается на таких манипуляциях, партнер начинает скрыто управлять человеком.

Татьяна Метелева объяснила, что манипуляция — форма психологического насилия, в которой участвуют всегда двое: манипулятор и его жертва. Если вторая сторона понимает, что ею манипулируют, манипуляция рассыпается.

"Жертвами манипуляции становятся именно те люди, которые не осознают, что определенные действия являются манипуляциями", — подчеркнула специалист.