Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
6 часов назад

Психолог Долгов раскрыл эффективный метод манипуляции

Мира Маркина

Психолог Денис Долгов в своем telegram-канале рассказал об эффективном способе манипуляции – "инфицирование сомнением".

По словам специалиста, данная техника поможет заставить оппонента сомневаться и пошатнет его уверенность в своей правоте:

"Сначала надо повторить убеждения человека, согласиться с ними, похвалить его выбор, а потом, как бы между прочим, возможно, отведя глаза от собеседника, выразить свое сомнение. Очень коротко. И тут же сказать что-то типа "Да ладно, забудь, неважно, все нормально" и больше эту тему не развивать и к ней не возвращаться. Бацилла сомнения накрепко засядет в голове собеседника".

Долгов подчеркнул, что данную технику можно легко проверить практически в любом разговоре.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как определить зависимость от соцсетей.

Психология,Видео,Денис Долгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители