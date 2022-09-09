"Сначала надо повторить убеждения человека, согласиться с ними, похвалить его выбор, а потом, как бы между прочим, возможно, отведя глаза от собеседника, выразить свое сомнение. Очень коротко. И тут же сказать что-то типа "Да ладно, забудь, неважно, все нормально" и больше эту тему не развивать и к ней не возвращаться. Бацилла сомнения накрепко засядет в голове собеседника".